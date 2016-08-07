Пограничники задержали поляка, который пытался вывезти из Украины более 500 пачек сигарет

"Три транспортные средства обнаружили пограничники Львовского отряда в пунктах пропуска "Устилуг" и "Рава-Русская-авто". В двух автомобилях "Опель", которые прибыли под управлением граждан Украины, пограничники обнаружили тайники с табаком в багажнике и в салоне. Таким образом наши граждане пытались перевезти через границу 170 и 150 пачек сигарет соответственно. А в автомобиле "Ситроен" поляк также намеревался скрыто переместить табачную продукцию. В результате углубленной проверки в конструктивных особенностях за задним сиденьем автомобиля правоохранители с помощью служебной собаки обнаружили 510 пачек курева. Кроме того, переместить 500 пачек сигарет под обшивкой багажника автомобиля "Мерседес" пытался еще один поляк. Его пограничники Луцкого отряда остановили в пункте пропуска "Ягодин-авто", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки пограничниками было обнаружено в пункте пропуска "Порубное" на Буковине, 1,5 тысячи пачек контрабандных сигарет.

"Сигареты пытался вывезти украинец. Во время проверки выяснилось, что курево он спрятал над топливным баком и в порогах своего автомобиля "Фольксваген". Сигареты и транспортное средство на общую сумму более 63 тысяч гривен изъяты", - добавляется в сообщении.

Также вчера правоохранители Мукачевского отряда обнаружили сигареты в транспортном средстве нашего соотечественника в пункте пропуска "Вилок".

"Мужчина вместе с 710 пачками сигарет лишился и автомобиля "Фольксваген", который оценен почти в 25 тысяч гривен", - отмечается в сообщении.