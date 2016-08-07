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Прикордонники затримали поляка, який намагався вивезти з України понад 500 пачок сигарет

Прикордонники затримали поляка, який намагався вивезти з України понад 500 пачок сигарет

Київ • УНН

 • 7619 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Поляк намагався перевезти через кордон 510 пачок сигарет. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

“Три транспортні засоби виявили прикордонники Львівського загону у пунктах пропуску “Устилуг” та “Рава-Руська-авто”. В двох автомобілях “Опель”, які прибули під керуванням громадян України, прикордонники виявили тайники з тютюном в багажнику і в салоні. У такий спосіб наші громадяни намагалися перевезти через кордон 170 та 150 пачок сигарет відповідно. А у автомобілі “Сітроен” поляк також мав намір приховано перемістити тютюнову продукцію. У результаті поглибленої перевірки в конструктивних особливостях за заднім сидінням автомобіля правоохоронці за допомогою службового собаки виявили 510 пачок курива. Крім того, перемістити 500 пачок сигарет під обшивкою багажника автомобіля “Мерседес” намагався ще один поляк. Його прикордонники Луцького загону спинили у пункті пропуску “Ягодин-авто”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, минулої доби прикордонниками було виявлено у пункті пропуску “Порубне”, що на Буковині, 1,5 тисячі пачок контрабандних сигарет.

“Сигарети намагався вивезти українець. Під час перевірки з’ясувалося, що куриво він сховав над паливним баком та в порогах свого автомобіля „Фольксваген“. Цигарки та транспортний засіб на загальну суму понад 63 тисячі гривень вилучено”, — додається у повідомленні.

Також учора правоохоронці Мукачівського загону виявили сигарети в транспортному засобі нашого співвітчизника в пункті пропуску “Вилок”.

“Чоловік разом із 710 пачок цигарок позбувся й автівки „Фольксваген“, яку оцінено майже на 25 тисяч гривень”, — зазначається у повідомленні.

Українські Національні Новини

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