Пограничники задержали гражданина Молдовы из списков Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Житомирской области украинские пограничники задержали гражданина Республики Молдова, разыскиваемого через Интерпол. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В международном пункте пропуска "Выступовичи" пограничники задержали гражданина Молдовы, 1993 года, разыскиваемого компетентными органами Румынии через Интерпол.
Сейчас мужчина задержан и будет решаться вопрос о его экстрадиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержано иностранца, разыскиваемого за контрабанду
Как сообщал УНН, в аэропорту Одессы задержали иностранца, разыскиваемого за убийство в Лос-Анджелесе.
Как сообщал УНН, при попытке покинуть на территорию Украины был задержан гражданин Республики Молдова, который находится в розыске Интерпола.