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Затримано іноземця, розшукуваного за контрабанду

Затримано іноземця, розшукуваного за контрабанду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Прикордонники затримали громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні в міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники Житомирського загону виявили іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду товарів. База даних міжнародної кримінальної поліції Інтерпол спрацювала на 26-річного громадянина Республіки Молдова, який пішки намагався через пункт пропуску потрапити на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники, отримавши підтвердження від чергового Українського бюро Інтерполу в м. Київ, затримали іноземця та передали співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до Румунії з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі.

Українські Національні Новини

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