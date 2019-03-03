Затримано іноземця, розшукуваного за контрабанду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Прикордонники затримали громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
"Сьогодні в міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники Житомирського загону виявили іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за контрабанду товарів. База даних міжнародної кримінальної поліції Інтерпол спрацювала на 26-річного громадянина Республіки Молдова, який пішки намагався через пункт пропуску потрапити на територію нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники, отримавши підтвердження від чергового Українського бюро Інтерполу в м. Київ, затримали іноземця та передали співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до Румунії з метою притягнення до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, в аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі.