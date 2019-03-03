Задержан иностранец, разыскиваемый за контрабанду
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Пограничники задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске за контрабанду товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Северное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня в международном пункте пропуска "Выступовичи" пограничники Житомирского отряда обнаружили иностранца, который находится в международном розыске за контрабанду товаров. База данных международной уголовной полиции Интерпол сработала на 26-летнего гражданина Республики Молдова, который пешком пытался через пункт пропуска попасть на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.
Пограничники, получив подтверждение от джурного Украинского бюро Интерпола в г. Киев, задержали иностранца и передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Румынию с целью привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, в аэропорту Одессы задержали иностранца, разыскиваемого за убийство в Лос-Анжелесе.