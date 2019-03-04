Прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу

У міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники затримали громадянина Молдови, 1993 року, розшукуваного компетентними органами Румунії через Інтерпол.

Наразі чоловік затриманий і вирішуватиметься питання щодо його екстрадиції.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримано іноземця, розшукуваного за контрабанду



Як повідомляв УНН, в аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі.



Як повідомляв УНН, під час спроби покинути на територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу.