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Прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу

Прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу

Київ • УНН

 • 15805 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. В Житомирській області українські прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, розшукуваного через Інтерпол. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

У міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники затримали громадянина Молдови, 1993 року, розшукуваного компетентними органами Румунії через Інтерпол.

Наразі чоловік затриманий і вирішуватиметься питання щодо його екстрадиції.

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Як повідомляв УНН, в аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі

Як повідомляв УНН, під час спроби покинути на територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу.

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