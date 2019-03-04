Прикордонники затримали громадянина Молдови зі списків Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Житомирській області українські прикордонники затримали громадянина Республіки Молдова, розшукуваного через Інтерпол. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
У міжнародному пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники затримали громадянина Молдови, 1993 року, розшукуваного компетентними органами Румунії через Інтерпол.
Наразі чоловік затриманий і вирішуватиметься питання щодо його екстрадиції.
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Як повідомляв УНН, в аеропорту Одеси затримали іноземця, розшукуваного за вбивство в Лос-Анжелесі.
Як повідомляв УНН, під час спроби покинути на територію України було затримано громадянина Республіки Молдова, який знаходиться у розшуку Інтерполу.