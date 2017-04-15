Пограничники задержали двух мошенников и угнанный автомобиль

Как сообщается, разыскиваемых задержали в Сумской и Одесской областях. Один из них пересекал границу в пункте пропуска “Бачевск”. Во время проверки его документов сработала база данных. Пограничный наряд выяснил, что этот гражданин Украины подозревается в совершении преступления по ст. 190 УК Украины (мошенничество). На данній момент его передали сотрудникам полиции.



Другого гражданина Украины задержали пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска “Усть-Дунайский — м/п”. Нарушителя обнаружили на одном из судов, которое отправлялось за границу. В отношении этого человека действовало поручение правоохранительных органов, поскольку его разыскивали за мошенничество.

Кроме того, пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска “Городище” обнаружили угнанный автомобиль “Ауди”. На этой той машине пытался пересечь границу гражданин Беларуси. Во время проверки транспортного средства сработала база данных Интерпола.

Напомним, вчера в Одессе пограничники задержали иностранца, который, находясь в розыске, легализовался в Украине с поддельными документами и, возможно, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований.