Прикордонники затримали двох шахраїв та викрадений автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби виявили двох чоловіків, яких розшукували правоохоронці, та викрадений автомобіль, що перебував у міжнародному розшуку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Як повідомляється, розшукуваних чоловіків затримали на Сумщині та Одещині. Один із них перетинав кордон у пункті пропуску “Бачівськ”. Під час перевірки його документів спрацювала база даних. Прикордонний наряд з`ясував, що цей громадянин України підозрюється у вчинені злочину за ознаками ст. 190 КК України (шахрайство). Наразі його передали співробітникам поліції.
Іншого громадянина України затримали прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску “Усть-Дунайський — м/п”. Порушника виявили на одному з суден, яке вирушало за кордон. Щодо цього чоловіка діяло доручення правоохоронних органів, оскільки його розшукували за шахрайство.
Крім того, прикордонники Луцького загону в пункті пропуску “Городище” виявили викрадений автомобіль “Ауді”. Цією автівкою намагався перетнути кордон громадянин Білорусі. Під час перевірки транспортного засібу спрацювала база даних Інтерполу.
Нагадаємо, вчора в Одесі прикордонники затримали іноземця, який, перебуваючи в розшуку, легалізувався в Україні з підробленими документами та, можливо, є причетним до діяльності незаконних збройних формувань.