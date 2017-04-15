Пограничники задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни обнаружили в пунктах пропуска на государственной границе два автомобиля, которыми злоумышленники пытались перевезти табачные изделия в Польшу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Один из автомобилей — “БМВ” — остановили в пункте пропуска “Грушев” пограничники Львовского отряда. В ходе проверки в транспортном средстве были обнаружены сигареты — их нашли в бамперах и под обшивкой сидений. В общем из тайников изъяли почти 500 пачек сигарет.
Еще одного нарушителя выявили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска “Ягодин”. Мужчина следовал в соседнюю страну на “Фольксвагене”. В машине нашли почти 200 пачек сигарет.
Как сообщал УНН, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили двух мужчин, которых разыскивали правоохранительные органы, и угнанный автомобиль, который находился в международном розыске.