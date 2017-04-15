Пограничники задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63346 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107647 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165286 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121296 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119516 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114094 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105288 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156906 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами

Пограничники задержали два автомобиля с контрабандными сигаретами

Киев  •  УНН

 • 12244 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни обнаружили в пунктах пропуска на государственной границе два автомобиля, которыми злоумышленники пытались перевезти табачные изделия в Польшу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Один из автомобилей — “БМВ” — остановили в пункте пропуска “Грушев” пограничники Львовского отряда. В ходе проверки в транспортном средстве были обнаружены сигареты — их нашли в бамперах и под обшивкой сидений. В общем из тайников изъяли почти 500 пачек сигарет.

Еще одного нарушителя выявили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска “Ягодин”. Мужчина следовал в соседнюю страну на “Фольксвагене”. В машине нашли почти 200 пачек сигарет.

Как сообщал УНН, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили двух мужчин, которых разыскивали правоохранительные органы, и угнанный автомобиль, который находился в международном розыске.

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