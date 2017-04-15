Прикордонники затримали дві автівки з контрабандними цигарками
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці виявили в пунктах пропуску на державному кордоні дві автівки, якими зловмисники намагалися перевезти тютюнові вироби до Польщі. Про це повідомили УНН у прес-службі ДПСУ.
Один з автомобілів — “БМВ” — зупинили в пункті пропуску “Грушів” прикордонники Львівського загону. У ході перевірки у транспортному засобі були виявлені цигарки — їх знайшли в бамперах та під обшивкою сидінь. Загалом зі схованок дістали майже 500 пачок сигарет.
Ще одного порушника виявили прикордонники Луцького загону в пункті пропуску “Ягодин”. Чоловік слідував до сусідньої країни “Фольксвагеном”. В автівці знайшли майже 200 пачок цигарок.
Як повідомляв УНН, співробітники Держприкордонслужби виявили двох чоловіків, яких розшукували правоохоронці, та викрадений автомобіль, що перебував у міжнародному розшуку.