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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122745 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133187 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123552 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126675 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129161 просмотра

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Пограничники задержали американца, объявленного в международный розыск

Пограничники задержали американца, объявленного в международный розыск

Киев  •  УНН

 • 19307 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Винницкой области, на границе с Молдовой, украинские пограничники задержали гражданина США, объявленного в международный розыск по линии Интерпола. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Гражданин США 1990 года рождения был задержан во время прохождения контроля на украинско-молдавской границе в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отачь". Во время проверки документов было установлено, что мужчина разыскивается властями США по обвинению в разбое и убийстве.

Сейчас задержанный находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, на украинско-белорусской границе в Черниговской области задержан гражданин Беларуси, объявленный в международный розыск за совершение преступления с применением средств массового поражения.

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