Пограничники задержали американца, объявленного в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Винницкой области, на границе с Молдовой, украинские пограничники задержали гражданина США, объявленного в международный розыск по линии Интерпола. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Гражданин США 1990 года рождения был задержан во время прохождения контроля на украинско-молдавской границе в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отачь". Во время проверки документов было установлено, что мужчина разыскивается властями США по обвинению в разбое и убийстве.
Сейчас задержанный находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, на украинско-белорусской границе в Черниговской области задержан гражданин Беларуси, объявленный в международный розыск за совершение преступления с применением средств массового поражения.