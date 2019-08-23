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Прикордонники затримали американця, оголошеного у міжнародний розшук

Прикордонники затримали американця, оголошеного у міжнародний розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Вінницькій області, на кордоні з Молдовою, українські прикордонники затримали громадянина США, оголошеного у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Громадянин США 1990 року народження був затриманий під час проходження контролю на українсько-молдовському кордоні у пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач". Під час перевірки документів було встановлено, що чоловік розшукується владою США за обвинуваченнями у розбої та вбивстві.

Наразі затриманий перебуває під вартою, вирішується питання про його екстрадицію.

Нагадаємо, на українсько-білоруському кордоні у Чернігівській області затримано громадянина Білорусі, оголошеного в міжнародний розшук за скоєння злочину із застосуванням засобів масового ураження.

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