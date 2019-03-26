Пограничники обнаружили более 240 патронов в автомобиле, который прибыл с США

"Вчера пограничники Одесского отряда во время осмотра автомобиля, прибывшего в контейнере в пункт контроля для международного морского грузового сообщения "Вызырка", обнаружили более 240 патронов", - говорится в сообщении.

Автомобиль "БМВ" 2014 года находился в одном из контейнеров, который прибыл на теплоходе из порта США.

Во время осмотра автомобиля, с помощью служебного пса пограничники обнаружил в багажнике боевые патроны калибра 9 мм к оружию типа "Винчестер".

Находку установленным порядком передано представителям ГФС.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы в пункте пропуска "Одесский-МТП" с помощью служебной собаки обнаружили патроны к пистолету "Винчестер".



