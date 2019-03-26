Прикордонники виявили понад 240 набоїв в автомобілі, який прибув з США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора, 25 березня, прикордонники Одеського загону під час огляду автомобіля, який прибув в контейнері з США, виявлено бойові набої до зброї типу “Вінчестер”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеського прикордонного загону.
“Учора прикордонники Одеського загону під час огляду автомобіля, що прибув в контейнері у пункт контролю для міжнародного морського вантажного сполучення „Визирка“, виявили понад 240 набоїв”, — йдеться у повідомленні.
Автомобіль “БМВ” 2014 року знаходився в одному із контейнерів, який прибув на теплоході з порту США.
Під час огляду автомобіля, за допомогою службового собаки, прикордонники виявив в багажнику бойові набої калібру 9 мм до зброї типу “Вінчестер”.
Знахідку встановленим порядком передано представникам ДФС.
Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби в пункті пропуску “Одеський-МТП” з допомогою службового собаки виявили набої до пістолета “Вінчестер”.