Пограничники обнаружили гранату в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пограничники обнаружили гранату в частном доме в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, правоохранители на острове Анкудинов в Одесской области во время обыска частного дома обнаружили предмет, по внешним признакам похожий на боевую гранату Ф-1 без запала. Проверка проводилась по решению суда. К обыску была привлечена специальная собака из отдела пограничной службы "Вилково", которая и вынюхали гранату в коробке из-под шуруповерта.
Указанный предмет изъят сотрудниками Нацполиции и направлен на экспертизу. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Кроме того, в Черниговской области, в ходе реализации информации в селе Лесконоги Новгород-Северского района было проверено на предмет хранения наркотических веществ частное помещение местного жителя. В ходе проверки выявлено 200 граммов наркотиков, предварительно, марихуаны. Вещество изъято и направлено на экспертизу.
Также в окрестностях г. Лиманское Раздельнянского района пограничники и полицейские во время проверки автомобиля "ВАЗ", который остановили в 3 км от линии границы, обнаружили 60 тетропаков (по 3 л каждый) водки "Ельцин". Товар передан сотрудникам полиции. В отношении водителя, гражданина Украины, в Беляевское отделение полиции в Одесской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об уголовном производстве по ст.257 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) УК Украины.