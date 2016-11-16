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15 марта, 19:03 • 110446 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153108 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108114 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Пограничники обнаружили гранату в Одесской области

Пограничники обнаружили гранату в Одесской области

Киев • УНН

 • 7348 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пограничники обнаружили гранату в частном доме в Одесской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, правоохранители на острове Анкудинов в Одесской области во время обыска частного дома обнаружили предмет, по внешним признакам похожий на боевую гранату Ф-1 без запала. Проверка проводилась по решению суда. К обыску была привлечена специальная собака из отдела пограничной службы "Вилково", которая и вынюхали гранату в коробке из-под шуруповерта.

Указанный предмет изъят сотрудниками Нацполиции и направлен на экспертизу. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Кроме того, в Черниговской области, в ходе реализации информации в селе Лесконоги Новгород-Северского района было проверено на предмет хранения наркотических веществ частное помещение местного жителя. В ходе проверки выявлено 200 граммов наркотиков, предварительно, марихуаны. Вещество изъято и направлено на экспертизу.

Также в окрестностях г. Лиманское Раздельнянского района пограничники и полицейские во время проверки автомобиля "ВАЗ", который остановили в 3 км от линии границы, обнаружили 60 тетропаков (по 3 л каждый) водки "Ельцин". Товар передан сотрудникам полиции. В отношении водителя, гражданина Украины, в Беляевское отделение полиции в Одесской области направлено уведомление для внесения в ЕРДР об уголовном производстве по ст.257 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) УК Украины.

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