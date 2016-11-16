Прикордонники виявили гранату на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прикордонники виявили гранату у приватному помешканні на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, правоохоронці на острові Анкудінов в Одеській області під час обшуку приватного помешкання українця виявлено предмет, за зовнішніми ознаками схожий на бойову гранату Ф-1 без запалу. Перевірка проводилась за ухвалою суду. До обшуку було залучено спеціальну собаку з відділу прикордонної служби “Вилкове”, яка й винюхала гранату в коробці з-під шуруповерту.
Вказаний предмет вилучено співробітниками Нацполіції та направлено на експертизу. Проводяться подальші слідчі заходи.
Окрім того, на Чернігівщині, в ході реалізації інформації в селі Лісконоги Новгород-Сіверського району було перевірене на предмет зберігання наркотичних речовин приватне помешкання місцевого жителя. У ході перевірки виявлено 200 грамів наркотиків, попередньо, марихуани. Речовину вилучено та направлено на експертизу.
Також на околиці смт Лиманське Роздільнянського району прикордонники та поліцейські під час перевірки автомобіля “ВАЗ”, який зупинили за 3 км від лінії кордону, виявили 60 тетропаків (по 3 л кожен) горілки “Єльцин”. Товар передано співробітникам Нацполіції. Стосовно водія, громадянина України, до Біляївського відділку поліції в Одеській області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР про виявлення кримінального провадження за ст.257 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) КК України.