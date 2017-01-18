Пограничники обнаружили 130 контрабандных часов у проводника поезда в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Пограничники обнаружили у проводника поезда более 130 наручных часов "Vostok" и "Командирские" в Сумской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня, 18 января, в железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество наручных часов, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.
В ходе проверки одного из вагонов поезда "Москва-Львов / Ковель" пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве купе отдыха проводника коробки. В них находились наручные механические часы "Vostok" и "Командирские" общим количеством 131 штук.
Скрыл обнаруженній товар от контроля проводник этого поезда, 46-летний гражданин Украины.
Сейчас обнаруженные часы изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.