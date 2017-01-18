Прикордонники виявили 130 контрабандних годинників у провідника поїзда на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Прикордонники виявили у провідника поїзда понад 130 наручних годинників “Vostok” та “Командирские” на Сумщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні, 18 січня, в залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили велику кількість наручних годинників, які переміщувалися через кордон з приховуванням від контролю.
У ході перевірки одного з вагонів поїзда “Москва-Львів/Ковель” прикордонний наряд виявив в міжстельовому просторі купе відпочинку провідника коробки. В них знаходилися наручні механічні годинники “Vostok” та “Командирские” загальною кількістю 131 штук.
Приховав виявлений товар від контролю провідник цього поїзда, 46-річний громадяни України.
Наразі виявлені годинники вилучені працівниками митниці встановленим порядком. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.