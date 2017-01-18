Прикордонники виявили 130 контрабандних годинників у провідника поїзда на Сумщині

Сьогодні, 18 січня, в залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили велику кількість наручних годинників, які переміщувалися через кордон з приховуванням від контролю.

У ході перевірки одного з вагонів поїзда “Москва-Львів/Ковель” прикордонний наряд виявив в міжстельовому просторі купе відпочинку провідника коробки. В них знаходилися наручні механічні годинники “Vostok” та “Командирские” загальною кількістю 131 штук.

Приховав виявлений товар від контролю провідник цього поїзда, 46-річний громадяни України.

Наразі виявлені годинники вилучені працівниками митниці встановленим порядком. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.