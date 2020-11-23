Пограничники рассказали, как сегодня функционировали КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.
"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 550 лиц на временно оккупированную территорию, с ВОТ - 1215 человек", - отметил Юрий Трубачев.
По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое" 119 человек и 19 транспортных средств отправились в ОРДЛО, а оттуда - 63 человека и 13 транспортных средств.
"На КПВВ "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", и "Золотое" лица не прибывали", - добавил представитель ВРУ.
Отметим, что очередные заседания в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября. На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. По словам представителя Алексея Арестовича, украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.