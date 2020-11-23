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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 103294 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108721 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Пограничники рассказали, как сегодня функционировали КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. На Донбассе пока функционирует семь КПВВ, однако фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом УНН рассказал представитель Восточного регионального управления ГПСУ Юрий Трубачев.

"Сегодня все семь КПВВ работали в штатном режиме с 08:00 до 16:00. Однако, фактический пропуск граждан осуществлялся только в двух. В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" было оформлено 550 лиц на временно оккупированную территорию, с ВОТ - 1215 человек", - отметил Юрий Трубачев.

По словам пограничника, на КПВВ "Новотроицкое" 119 человек и 19 транспортных средств отправились в ОРДЛО, а оттуда - 63 человека и 13 транспортных средств.

"На КПВВ "Гнутово", "Майорское", "Марьинка", и "Золотое" лица не прибывали", - добавил представитель ВРУ.

Отметим, что очередные заседания в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября. На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. По словам представителя Алексея Арестовича, украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.

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