Черговий раунд переговорів у ТКГ стартує вже завтра: на порядку денному - "План дій" і КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Чергові засідання у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада. На порядку денному знову - "План дій" щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ. Українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7. Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ, передає УНН.
“Завтра почнуться чергові дводенні засідання ТКГ у форматі відеоконференцій”, — зазначають в пресслужбі.
Повідомляється, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:
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- політичної (“План спільних кроків”),
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- гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),
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- безпекової (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),
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- економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).
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А вже 25 листопада, як вказано, відбудеться загальне засідання на рівні керівників делегацій.
“Українська сторона в ТКГ нагадує, що для вирішення до кінця року нагальних питань, насамперед, які полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення осіб, що утримуються взаємно), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію”, — сказано в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, 19 листопада відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, на якому сторони обговорили відкриття КПВВ.
Так, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.
Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ, у той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.
Також нагадаємо, нещодавно українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила “План дій щодо Донбасу” і назвала його основні 5 пунктів. Наразі у ТКГ працюють над єдиним планом з усіх планів щодо Донбасу, які з’явились за 5 років, що і стане дорожньою картою, зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Тим часом у Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над "Планом дій щодо Донбасу".