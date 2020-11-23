Черговий раунд переговорів у ТКГ стартує вже завтра: на порядку денному - "План дій" і КПВВ

“Завтра почнуться чергові дводенні засідання ТКГ у форматі відеоконференцій”, — зазначають в пресслужбі.

Повідомляється, що 24 листопада заплановані засідання підгруп:



політичної (“План спільних кроків”),



гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими),



безпекової (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК),



економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги).



А вже 25 листопада, як вказано, відбудеться загальне засідання на рівні керівників делегацій.

“Українська сторона в ТКГ нагадує, що для вирішення до кінця року нагальних питань, насамперед, які полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення осіб, що утримуються взаємно), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію”, — сказано в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, 19 листопада відбулось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, на якому сторони обговорили відкриття КПВВ.

Так, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.

Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечила функціонування семи КПВВ, у той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.

Також нагадаємо, нещодавно українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила “План дій щодо Донбасу” і назвала його основні 5 пунктів. Наразі у ТКГ працюють над єдиним планом з усіх планів щодо Донбасу, які з’явились за 5 років, що і стане дорожньою картою, зазначив голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Тим часом у Нормандському форматі домовилися прискорити роботу над "Планом дій щодо Донбасу".