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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22160 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

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Очередной раунд переговоров в ТКГ стартует уже завтра: на повестке дня - "План действий" и КПВВ

Очередной раунд переговоров в ТКГ стартует уже завтра: на повестке дня - "План действий" и КПВВ

Киев  •  УНН

 • 16200 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Очередные заседания в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября. На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

"Завтра начнутся очередные двухдневные заседания ТКГ в формате видеоконференций", - отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что 24 ноября запланированы заседания подгрупп:

  • политической ("План совместных шагов"),
  • гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными),
  • по безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК),
  • экономической (выплата пенсий, социальной помощи).

А уже 25 ноября, как указано, состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.

"Украинская сторона в ТКГ напоминает, что для решения до конца года неотложных вопросов, прежде всего, облегчающих судьбу граждан Украины (открытие КПВВ, выплата социальной помощи и пенсии, возвращение удерживаемых лиц, взаимно), готова работать в режиме 24/7 и на прошлой неделе внесла соответствующее предложение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 19 ноября состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ, на котором стороны обсудили открытие КПВВ.

Так, 9 ноября, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие КПВВ на Донбассе.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ, в то же время пропуск блокировался со стороны представителей ОРДЛО.

Также напомним, недавно украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила "План действий по Донбассу" и назвала его основные 5 пунктов. Сейчас в ТКГ работают над единым планом из всех планов по Донбассу, возникших за 5 лет, что и станет дорожной картой, отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Между тем в Нормандской формате договорились ускорить работу над "Планом действий по Донбассу".

Украинские Национальные Новости

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