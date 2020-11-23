Очередной раунд переговоров в ТКГ стартует уже завтра: на повестке дня - "План действий" и КПВВ

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Очередные заседания в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября. На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.