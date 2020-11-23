Прикордонники розповіли, як сьогодні функціонували КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Донбасі наразі функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке". Про це УНН розповів речник Східного регіонального управління ДПСУ Юрій Трубачов.
"Сьогодні всі сім КПВВ працювали в штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише у двох. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 550 особи до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 1215 особи”, - зазначив Юрій Трубачов.
За словами прикордонника, на КПВВ "Новотроїцьке” 119 осіб та 19 транспортних засобів вирушили до ОРДЛО, а звідти - 63 осіб та 13 транспортних засобів.
"На КПВВ “Гнутове”, "Майорське", "Мар'їнка", та "Золоте" особи не прибували", - додав речник СхРУ.
Зазначимо, що чергові засідання у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада. На порядку денному знову - "План дій" щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ. За словами речника Олексія Арестовича, українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7.