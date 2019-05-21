Пограничники рассказали, как работают во время туристического сезона

"Каждый год во время туристических сезонов, летнего и зимнего, пассажиро-транспортный поток увеличивается. Пограничники к этому всегда активно готовятся - распространяется информация, напоминание гражданам о порядке пересечения границы, особенно с малолетними детьми", - отметил Демченко.

По его словам, очень часто бывает, что родители забывают оформить определенный документ на ребенка, например, ребенок едет с одним из родителей, а поручение от другого нет.

"В таком случае их не пропускают через границу. Для того информируем граждан, чтобы они заблаговременно готовились к поездкам и брали все необходимые документы", - сказал Демченко.

Он добавил, что в период туристических сезонов и перед ними информацию гражданам доводят и через туристические агентства и перевозчиков.

Кроме того, для ускорения пересечения границы организованными группами граждан пограничники активно сотрудничают с другими органами, выполняющими задачи по пропуску на границе.

"При необходимости, если фиксируется увеличение пассажиропотока на каком-то конкретном пункте пропуска, то увеличивается количество пограничных нарядов, в частности, инспекторов пограничной службы", - добавил Демченко.

Как правило, по его словам, в летний туристический сезон увеличение пассажиропотока происходит в мае и длится ориентировочно до конца сентября, а в зимний период - увеличение приходится на новогодние и рождественские праздники.

Напомним, украинцы уже совершили более 33 млн поездок в ЕС по безвизу.