Українці уже здійснили більше 33 млн поїздок до ЄС по "безвізу"

"Безвіз" успішно працює. Громадяни України здійснили більше 33 мільйонів поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони. У тому числі, перевагами "безвізу" скористалися більше 2 мільйонів українських громадян. Це феноменальні цифри. Головне, що з кожною поїздкою українські громадяни везуть додому нові знання і контакти, які допомагають державі робити процеси євроінтеграції незворотними", - йдеться у заяві.

У Представництві нагадали, що 11 травня 2017 року Рада ЄС ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України при відвідуванні 30-ти країн ЄС і Шенгенської зони (за виключенням Сполученого Королівства та Ірландії). Рівно через місяць, 11 червня, "безвіз" запрацював.

"З дистанції двох років нам приємно пишатися результатами, які відкрили для українських громадян абсолютно нові можливості для подорожей, отримання нових знань, встановлення нових контактів, пошуку друзів. Саме через своїх громадян Україна почала реальну інтеграцію в простір Євросоюзу. Без розвитку людських контактів неможливий жоден інший розвиток", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що не бачить на сьогоднішній день загроз безвізового режиму для українських громадян.