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Украинцы уже совершили более 33 млн поездок в ЕС по "безвизу"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. С начала действия безвизового режима с Евросоюзом в июне 2017 года преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Представительства Украины при ЕС в Facebook.

"Безвиз" успешно работает. Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан. Это феноменальные цифры. Главное, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", - говорится в заявлении.

В Представительстве напомнили, что 11 мая 2017 года Совет ЕС принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (кроме Соединенного Королевства и Ирландии). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал.

"С дистанции двух лет нам приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей. Именно благодаря своим гражданам Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов невозможно ни одно другое развитие", - отметили в ведомстве.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не видит на сегодняшний день угроз безвизовому режиму для украинских граждан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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