Прикордонники розповіли, як працюють під час туристичного сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Прикордонники активно готуються до початку туристичного сезону, зокрема, триває інформаційна кампанія серед громадян, нагадуються правила перетину кордону, а за необхідності – збільшується кількість прикордонних нарядів. Про це журналісту УНН розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Кожного року під час туристичних сезонів, літнього та зимового, пасажиро-транспортний потік збільшується. Прикордонники до цього завжди активно готуються - розповсюджується інформація, нагадування громадянам про порядок перетину кордону, особливо з малолітніми дітьми", - зазначив Демченко.
За його словами, дуже часто буває, що батьки забувають оформити певний документ на дитину, наприклад, дитина їде з одним із батьків, а доручення від іншого немає.
"У такому випадку їх не пропускають через кордон. Для того інформуємо громадян, щоб вони завчасно готувалися до поїздок і брали всі необхідні документи", - сказав Демченко.
Він додав, що у період туристичних сезонів і перед ними інформацію до громадян доводять і через туристичні агентства та перевізників.
Окрім того, для пришвидшення перетину кордону організованими групами громадян прикордонники активно співпрацюють з іншими органами, які виконують завдання з пропуску на кордоні.
"За необхідності, якщо фіксується збільшення пасажиропотоку на якомусь конкретному пункті пропуску, то збільшується кількість прикордонних нарядів, зокрема, інспекторів прикордонної служби", - додав Демченко.
Як правило, за його словами, у літній туристичний сезон збільшення пасажиропотоку відбувається в травні і триває орієнтовно до кінця вересня, а в зимовий період – збільшення припадає на новорічні та різдвяні свята.
Нагадаємо, українці уже здійснили понад 33 млн поїздок до ЄС за безвізом.