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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники рассказали, у скольких россиян сняли биометрические данные

Киев • УНН

 • 9307 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала этого года, когда в международных пунктах пропуска на границе с Украиной был введен биометрический контроль для граждан 70 стран, оформлено уже более 140 тысяч граждан России. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники рассказали, у скольких россиян сняли биометрические данные

"В целом биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым... Всего с начала 2018 года оформлено более 193 тысяч человек, из них более 140 тысяч - граждане России", - сообщили пограничники.

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Также в ведомстве добавили, что проведена модернизация хранилища биометрических данных. Кроме того, предоставлена ​​возможность Государственной миграционной службе Украины получать информацию из системы фиксации биометрических данных и вносить ее в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщал УНН, на конец марта 2018 года биометрический контроль на границе прошли 100 тыс. россиян.

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