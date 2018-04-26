Пограничники рассказали, у скольких россиян сняли биометрические данные

"В целом биометрический контроль сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым... Всего с начала 2018 года оформлено более 193 тысяч человек, из них более 140 тысяч - граждане России", - сообщили пограничники.

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Также в ведомстве добавили, что проведена модернизация хранилища биометрических данных. Кроме того, предоставлена ​​возможность Государственной миграционной службе Украины получать информацию из системы фиксации биометрических данных и вносить ее в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщал УНН, на конец марта 2018 года биометрический контроль на границе прошли 100 тыс. россиян.