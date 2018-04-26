Прикордонники розповіли, у скількох росіян зняли біометричні дані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку цього року, відколи в міжнародних пунктах пропуску на кордоні з Україною був введений біометричний контроль для громадян 70 країн, оформлено вже понад 140 тисяч громадян Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Загалом біометричний контроль співробітники Держприкордонслужби здійснюють у 157 пунктах пропуску та 3 контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим... Всього з початку 2018 року оформлено понад 193 тисячі осіб, із них - понад 140 тисяч – громадяни Росії", - повідомили прикордонники.
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Також у відомстві додали, що проведено модернізацію сховища зберігання біометричних даних. Крім того, надано можливість Державній міграційній службі України отримувати інформацію з системи фіксації біометричних даних та вносити її до Національної системи верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства.
Як повідомляв УНН, на кінець березня 2018 року біометричний контроль на кордоні пройшли 100 тис. росіян.