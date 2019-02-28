Пограничники рассказали о задержании сотрудников за вымогательство взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы рассказали о задержании трех военнослужащих, задержанных и изъято у них более полусотни ящиков контрабандных сигарет. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В ходе работы по уголовному производству, начатым по материалам ВВБ по Мукачевскому пограничному отряду по признакам преступлений, предусмотренных статьями 368 и 369 Уголовного кодекса Украины, следователями задокументирована преступная деятельность военнослужащего отделения пограничной службы "Солотвино" отдела "Тячев". Пограничник за неправомерную выгоду в размере 1000 долларов США решил способствовать членам местной группировки в незаконном перемещении табачных изделий через государственную границу вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, общей с межведомственной группой в составе сотрудников отдела внутренней безопасности по Мукачевского пограничного отряда Управления внутренней и собственной безопасности "Запад" Госпогранслужбы Украины, ВБКОЗ Управление УСБУ в Закарпатской области, следственных территориального управления ГБР в г. Львов, под процессуальным руководством военной прокуратуры ужгородского региона, на горячем задержали двух военнослужащих.
"Они требовали и получили от своего коллеги неправомерную выгоду в размере 700 долларов США за неуведомление руководства пограничного отряда о его якобы причастности к противоправной деятельности", - добавили пограничники.
По результатам обыска в гражданских фигурантов уголовного производства в селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области изъято 2644 блоки сигарет без марок акцизного сбора.
Напомним, на Закарпатье задержаны пограничников за вымогательство 700 долларов США от своего коллеги за неразглашение якобы фактов его причастности к контрабанде табачных изделий.