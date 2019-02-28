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Прикордонники розповіли про затримання співробітників за вимагання хабара

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Співробітники Держприкордонслужби розповіли про затримання трьох військовослужбовців, яких затримано та вилучено у них понад півсотні ящиків контрабандних сигарет. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ. 

“У ході роботи за кримінальним провадженням, розпочатим за матеріалами ВВБ по Мукачівському прикордонному загону за ознаками злочинів, передбачених статтями 368 та 369 Кримінального кодексу України, слідчими задокументовано злочинну діяльність військовослужбовця відділення прикордонної служби „Солотвино“ відділу „Тячів“. Прикордонник за неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США вирішив сприяти членам місцевого угруповання у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон поза пунктами пропуску”, — йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, спільною з міжвідомчою групою у складі співробітників відділу внутрішньої безпеки по Мукачівському прикордонному загону Управління внутрішньої та власної безпеки “Захід” Держприкордонслужби України, ВБКОЗ Управління УСБУ в Закарпатській області, слідчих територіального управління ДБР у м. Львів, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського регіону, на гарячому затримано двох військовослужбовців.

“Вони вимагали та одержали від свого колеги неправомірну вигоду у розмірі 700 доларів США за неповідомлення керівництва прикордонного загону про його начебто причетність до протиправної діяльності”, — додали прикордонники.

За результатом обшуку у цивільних фігурантів кримінального провадження у селі Нижня Апша Тячівського району Закарпатської області вилучено 2644 блоки сигарет без марок акцизного збору.

Нагадаємо, на Закарпатті затримано прикордонників за вимагання 700 доларів США від свого колеги за нерозголошення нібито фактів його причетності до контрабанди тютюнових виробів.

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