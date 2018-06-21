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Пограничники выстрелами останавливали нарушителя на границе с Россией

Пограничники выстрелами останавливали нарушителя на границе с Россией

Киев  •  УНН

 • 11271 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На границе с РФ в Луганской области пограничники задержали двух нарушителей на автомобиле с предупредительными выстрелами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“На законное требование остановиться водитель не отреагировал и начал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования стражи порядка применили оружие путем осуществления предупредительных выстрелов вверх. Только после этого транспортное средство марки „ВАЗ“ остановился”, - говорится в сообщении.

Так, во время патрулирования пограничный наряд в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, недалеко от границы, заметил движение транспортного средства без регистрационных номеров в направлении государственной границы.

Пограничники Луганского отряда, выполняя задачи по охране государственной границы в районе операции Объединенных сил, задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска.

Водителя с пассажиром задержали, на них составлен протокол об административном нарушении. Кроме того, по решению суда по признакам статьи 185-10 КУоАП из-за злостного неповиновения законному распоряжению пограничников на правонарушителей был наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.

Как сообщал УНН, 19 июня злоумышленники блокировали пограничный наряд на Буковине. Пограничники применили оружие.

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