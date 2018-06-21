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Прикордонники пострілами зупиняли порушника на кордоні з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. На кордоні з РФ у Луганській області прикордонники затримали двох порушників на автомобілі із попереджувальними пострілами. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН

“На законну вимогу зупинитись водій не відреагував та почав збільшувати швидкість, намагаючись втекти від прикордонників. В ході переслідування правоохоронці застосували зброю шляхом здійснення попереджувальних пострілів вгору. Тільки після цього транспортний засіб марки „ВАЗ“ зупинився”, — йдеться у повідомленні.

Так, під час патрулювання прикордонний наряд в районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області, що неподалік кордону, помітив рух транспортного засобу без реєстраційних номерів в напрямку державного кордону.

Прикордонники Луганського загону, виконуючи завдання по охороні державного кордону в районі операції Об’єднаних сил, затримали двох громадян, які намагались потрапити до РФ поза встановленими пунктами пропуску.

Водія з пасажиром затримано, складено документи адміністративного затримання а також, за рішенням суду, за ознаками статті 185-10 КУпАП щодо злісної непокори законному розпорядженню прикордонників, накладено штраф у розмірі 1020 гривень кожному.

Як повідомляв УНН, 19 червня зловмисники блокували прикордонний наряд на Буковині. Прикордонники застосували зброю.

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