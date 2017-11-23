Пограничники усилили меры безопасности на линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В связи с обострением внутренней ситуации в ОРДЛО, Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как следствие не исключается возможность эскалации конфликта или любых провокационных действий со стороны российских наемников. Именно поэтому в пределах компетенции Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения ", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры во всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 000 граждан.
"В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки", - отметили в ГПСУ.
Кроме того, по данным пресс-службы, особое внимание пограничные наряды уделяют контрольным и режимным мероприятиям.
"В готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства. Уточнение взаимодействие со штабом АТО и подразделениями ВСУ и всеми силовыми структурами", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, ВСУ готова к отражению агрессии в случае эскалации конфликта на востоке.