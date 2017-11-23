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Пограничники усилили меры безопасности на линии разграничения

Пограничники усилили меры безопасности на линии разграничения

Киев  •  УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В связи с обострением внутренней ситуации в ОРДЛО, Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как следствие не исключается возможность эскалации конфликта или любых провокационных действий со стороны российских наемников. Именно поэтому в пределах компетенции Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения ", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры во всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 000 граждан.

"В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки", - отметили в ГПСУ.

Кроме того, по данным пресс-службы, особое внимание пограничные наряды уделяют контрольным и режимным мероприятиям.

"В готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства. Уточнение взаимодействие со штабом АТО и подразделениями ВСУ и всеми силовыми структурами", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ВСУ готова к отражению агрессии в случае эскалации конфликта на востоке.

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