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Прикордонники посилили заходи безпеки на лінії розмежування

Прикордонники посилили заходи безпеки на лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У зв’язку з загостренням внутрішньої ситуації в ОРДЛО, Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

"У зв’язку з загостренням внутрішньої ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, як наслідок не виключається можливість ескалації конфлікту чи будь-яких провокативних дій з боку російських найманців. Саме тому в межах компетенції Державна прикордонна служба України посилила заходи безпеки на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян.

"Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", - наголосили в ДПСУ.

Крім того, за даними прес-служби, особливу увагу прикордонні наряди приділяють контрольним та режимним заходам.

"В готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства. Уточнено взаємодію зі штабом АТО і підрозділами ЗСУ та усіма силовими структурами", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНН, ЗСУ готова до відсічі агресії у разі ескалації конфлікту на сході.

Українські Національні Новини

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