Пограничники не пустили в Украину российского актера Макарского

"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Маяки" обнаружили гражданина России Макарского А. Во время пограничного контроля в отношении него выполнено поручение одного из правоохранительных органов Украины и установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым", - отметили в пресс-службе.



Так, на полуостров россиянин ездил участвовать в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, незаконно пересекая государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на временно оккупированной территории, пишут в ГПСУ.



"Данному гражданину запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - сообщили пограничники.



В общем в настоящее время ГПСУ было выделено почти 3000 человек, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым. Кроме того, в отношении почти 130 иностранцев среди деятелей культуры и искусства, которые незаконно посещали Крым, принято решение о запрете въезда в Украину.



Как сообщал УНН, накануне в Украину не пустили еще одного журналиста, который сотрудничает с российским ТВ.



