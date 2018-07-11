Прикордонники не пустили в Україну російського актора Макарського

"Учора прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску "Маяки" виявили громадянина Росії Макарського А. Під час прикордонного контролю відносно нього виконано доручення одного з правоохоронних органів України та встановлено, що у 2015 році він незаконно відвідував територію АР Крим", - зазначили в прес-службі.



Так, на півострів росіянин їздив брати участь у зйомках пропагандистського серіалу на замовлення одного з телеканалів РФ, незаконно перетнувши державний кордон України в закритих пунктах пропуску на тимчасово окупованій території, пишуть в ДПСУ.



"Даному громадянину заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - повідомили прикордонники.



Загалом на даний час ДПСУ було виокремлено майже 3 тисячі осіб, які незаконно перебували на ТОТ АР Крим. Крім того, відносно майже 130 іноземців з-поміж діячів культури та мистецтва, які незаконно відвідували Крим, прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну.



Як повідомляв УНН, напередодні в Україну не впустили ще одного журналіста, який співпрацює з російським ТВ.



