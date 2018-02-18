Пограничники не пропустили в Украину члена байкерского клуба "Ночные волки"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В "Борисполе" пограничники не пропустили в Украину гражданина РФ, по прозвищу "Водяной", который является участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки", сообщила пресс-служба ГПСУ передает УНН.
"Пограничники продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили в Украину вчера. Человек, гражданин России, прибывший рейсом в аэропорт "Борисполь". Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной", - говорится в сообщении.
Сейчас иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и возвращено обратно.
Напомним, в Николаевской области выявлен гражданин Сирии, который незаконно посещал оккупирован Крым, в связи с чем ему запрещен въезд в Украину на 3 года.