Прикордонники не пропустили в Україну члена байкерського клубу “Нічні вовки”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У “Борисполі” прикордонники не пропустили в Україну громадянина РФ, на прізвисько “Водяной”, який є учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ “Нічні вовки”, повідомила прес-служба ДПСУ передає УНН.
“Прикордонники продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в’їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни. Одного з можливих таких правопорушників прикордонники не пропустили в Україну учора. Чоловік, громадянина Росії, прибув рейсом в аеропорт “Бориспіль”. Під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці встановили, що росіянин є активним учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ “Нічні вовки” на прізвисько “Водяной”, — йдеться в повідомлені.
Наразі іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.
Нагадаємо, у Миколаївській області виявлено громадянина Сирії, який незаконно відвідував окупований Крим, у зв’язку з чим йому заборонено в’їзд в Україну на 3 роки.