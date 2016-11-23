Пограничники на админгранице обнаружили сразу 15 иностранцев, пытавшихся попасть на материковую Украину с нарушениями

Так, сегодня до контрольного пункта "Чонгар" с временно оккупированного Крыма в пешем порядке прибыла группа из 15 граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля паспортных документов, военнослужащие установили, что все иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через закрытый пункт пропуска и у них отсутствуют спецразрешения на пересечение админграницы.

Всех граждан пограничники на территорию материковой Украины не пустили и запретили им посещать Украину в течение 3-х лет.

Бердянский пограничный отряд напоминает гражданам, пересекающим административную границу с АР Крым о том, что согласно постановлению КМУ № 367 от 4 июня 2015 года, въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар".

Все пункты пропуска, что действовали на территории АР Крым до аннексии, временно закрыты. Иностранцы, которые собираются посетить оккупированную территорию должны идти на нее только через материковую часть. В других случаях, то есть следования через закрытые пункты пропуска, это является нарушением.