Прикордонники на адмінмежі виявили одразу 15 іноземців, що намагалися потрапити на материкову Україну із порушеннями

Так, сьогодні до контрольного пункту “Чонгар” із тимчасово окупованого Криму у пішому порядку прибула група із 15 громадян Узбекистану. Під час прикордонного контролю паспортних документів, військовослужбовці встановили, що усі іноземці на територію окупованого Криму потрапили через закритий пункт пропуску та у них відсутні спецдозволи на перетин адмінмежі.

Усіх громадян прикордонники на територію материкової України не впустили та заборонили їм відвідувати Україну протягом 3-х років.

Бердянський прикордонний загін нагадує громадянам, що перетинають адміністративну межу з АР Крим про те, що згідно з постановою КМУ № 367 від 4 червня 2015 року, в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються тільки через контрольні пункти “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”.

Всі пункти пропуску, що діяли на території АР Крим до анексії, тимчасово закриті. Іноземці, які збираються відвідати окуповану території повинні прямувати до неї тільки через материкову частину. В інших випадках, тобто прямування через закриті пункти пропуску, це є порушенням.