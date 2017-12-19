Пограничники и таможенники Украины и Молдовы начали совместный контроль авто в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Пограничники и таможенники Украины и Республики Молдова начали осуществление совместного пограничного и таможенного контроля лиц, транспортных средств, товаров и грузов в пункте пропуска "Паланка". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Совместный контроль в пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на территории Республики Молдова введен во исполнение договоренностей премьер-министров Украины и Молдовы и соответствующей Дорожной карты украинского-молдавского сотрудничества на 2018 год с 6 октября этого года.
"Сегодня Украина и Молдова сделали очередной практический шаг, направленный на укрепление доверия между нашими странами и создания комфортных условий для граждан, пересекающих общую границу", - отметил Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал при открытии.
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Заметим, что это уже шестой пункт пропуска, где украинские и молдавские пограничники и таможенники вместе будут осуществлять контрольные процедуры. В целом создание совместного контроля в этом пункте пропуска не только будет способствовать ускорению пограничного трафика, но и обеспечит прозрачность в процессе проведения необходимых процедур и проверок на границе. Пересечение границы станет удобнее и комфортнее, ведь останавливаться нужно будет только один раз, потому что все погранично-таможенные формальности будут проводиться сразу представителями Украины и Республики Молдова.
Как ранее сообщал УНН, Государственная фискальная служба Украины и Таможенная служба Республики Молдова активно сотрудничают в направлении обеспечения экономической безопасности двух стран и региона в целом, в частности, путем борьбы с контрабандой табачных изделий, наркотиков и оружия.