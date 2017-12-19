Пограничники и таможенники Украины и Молдовы начали совместный контроль авто в Одесской области

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78057 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91824 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94415 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110797 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101473 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105063 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112065 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122951 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134566 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 28943 просмотра
Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

10 марта, 18:10 • 21849 просмотра
россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

10 марта, 18:32 • 22489 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 32460 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 39042 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 99397 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 110797 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 120246 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 187516 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220796 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 63213 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101739 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103501 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109543 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 197111 просмотра
Актуальное
Пограничники и таможенники Украины и Молдовы начали совместный контроль авто в Одесской области

Пограничники и таможенники Украины и Молдовы начали совместный контроль авто в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 14862 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 декабря. УНН. Пограничники и таможенники Украины и Республики Молдова начали осуществление совместного пограничного и таможенного контроля лиц, транспортных средств, товаров и грузов в пункте пропуска "Паланка". Об этом сообщает корреспондент УНН.

Совместный контроль в пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на территории Республики Молдова введен во исполнение договоренностей премьер-министров Украины и Молдовы и соответствующей Дорожной карты украинского-молдавского сотрудничества на 2018 год с 6 октября этого года.

"Сегодня Украина и Молдова сделали очередной практический шаг, направленный на укрепление доверия между нашими странами и создания комфортных условий для граждан, пересекающих общую границу", - отметил Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал при открытии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Молдова подписали дорожную карту развития на 2017 год

Заметим, что это уже шестой пункт пропуска, где украинские и молдавские пограничники и таможенники вместе будут осуществлять контрольные процедуры. В целом создание совместного контроля в этом пункте пропуска не только будет способствовать ускорению пограничного трафика, но и обеспечит прозрачность в процессе проведения необходимых процедур и проверок на границе. Пересечение границы станет удобнее и комфортнее, ведь останавливаться нужно будет только один раз, потому что все погранично-таможенные формальности будут проводиться сразу представителями Украины и Республики Молдова.

Как ранее сообщал УНН, Государственная фискальная служба Украины и Таможенная служба Республики Молдова активно сотрудничают в направлении обеспечения экономической безопасности двух стран и региона в целом, в частности, путем борьбы с контрабандой табачных изделий, наркотиков и оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы