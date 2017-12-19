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Прикордонники і митники України та Молдови розпочали спільний контроль авто на Одещині

Прикордонники і митники України та Молдови розпочали спільний контроль авто на Одещині

Київ • УНН

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ОДЕСА — КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прикордонники і митники України та Республіки Молдова розпочали здійснення спільного прикордонного та митного контролю осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів в пункті пропуску “Паланка”. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Спільний контроль в пункті пропуску “Маяки-Удобне-Паланка” на території Республіки Молдова запроваджено на виконання домовленостей Прем’єр-міністрів України та Молдови та відповідної Дорожньої карти українсько-молдовського співробітництва на 2018 рік від 6 жовтня цього року.

“Сьогодні Україна та Молдова зробили черговий практичний крок, спрямований на зміцнення довіри між нашими країнами та створення комфортних умов для громадян, які перетинають спільний кордон”, — зауважив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал під час відкриття.

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Зауважимо, що це вже шостий пункт пропуску, де українські та молдовські прикордонники і митники разом здійснюватимуть контрольні процедури. Загалом створення спільного контролю в цьому пункті пропуску не тільки сприятиме пришвидшенню прикордонного трафіку, але й забезпечить прозорість в процесі проведення необхідних процедур та перевірок на кордоні. Перетин державного кордон стане зручнішим та комфортнішим, адже зупинятися потрібно буде лише один раз, тому що усі прикордонно-митні формальності будуть проводитися одразу представниками України і Республіки Молдова.

Як раніше повідомляв УННДержавна фіскальна служба України та Митна служба Республіки Молдова активно співпрацюють у напрямі забезпечення економічної безпеки двох країн та регіону в цілому, зокрема, шляхом боротьби з контрабандою тютюнових виробів, наркотиків та зброї.

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