Прикордонники і митники України та Молдови розпочали спільний контроль авто на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА — КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прикордонники і митники України та Республіки Молдова розпочали здійснення спільного прикордонного та митного контролю осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів в пункті пропуску “Паланка”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Спільний контроль в пункті пропуску “Маяки-Удобне-Паланка” на території Республіки Молдова запроваджено на виконання домовленостей Прем’єр-міністрів України та Молдови та відповідної Дорожньої карти українсько-молдовського співробітництва на 2018 рік від 6 жовтня цього року.
“Сьогодні Україна та Молдова зробили черговий практичний крок, спрямований на зміцнення довіри між нашими країнами та створення комфортних умов для громадян, які перетинають спільний кордон”, — зауважив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал під час відкриття.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Молдова підписали дорожню карту розвитку на 2017 рік
Зауважимо, що це вже шостий пункт пропуску, де українські та молдовські прикордонники і митники разом здійснюватимуть контрольні процедури. Загалом створення спільного контролю в цьому пункті пропуску не тільки сприятиме пришвидшенню прикордонного трафіку, але й забезпечить прозорість в процесі проведення необхідних процедур та перевірок на кордоні. Перетин державного кордон стане зручнішим та комфортнішим, адже зупинятися потрібно буде лише один раз, тому що усі прикордонно-митні формальності будуть проводитися одразу представниками України і Республіки Молдова.
Як раніше повідомляв УНН, Державна фіскальна служба України та Митна служба Республіки Молдова активно співпрацюють у напрямі забезпечення економічної безпеки двох країн та регіону в цілому, зокрема, шляхом боротьби з контрабандою тютюнових виробів, наркотиків та зброї.