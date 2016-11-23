Пограничники готовы осуществлять пропускные операции на КПВВ "Золотой"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Военнослужащие Госпогранслужбы готовы осуществлять пропускные операции лиц и транспортных средств на контрольном пункте въезда-выезда "Золотое". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, сегодня с 8 часов, в соответствии с приказом штаба АТО, возобновилась работа контрольного пункта въезда-выезда "Золотой" на дорожном коридоре "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск".
"В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы находятся в КПВВ и готовы осуществлять пропускные операции лиц и транспортных средств. Однако на противоположной стороне, так и не было принято решение о пропуске граждан на этом направлении", - сообщили в ГПСУ.
Для отслеживания ситуации по восстановлению работы сегодня утром в КПВВ "Золотое" работали депутаты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и заместитель Председателя военно-гражданской администрации.
Напомним, КПВВ "Золотое" открыли 31 марта, однако из-за обстрелов российских наемников и нежелания незаконных вооруженных формирований обеспечить пропуск граждан, его работа была приостановлена в тот же день.