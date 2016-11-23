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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Пограничники готовы осуществлять пропускные операции на КПВВ "Золотой"

Киев • УНН

 • 6569 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Военнослужащие Госпогранслужбы готовы осуществлять пропускные операции лиц и транспортных средств на контрольном пункте въезда-выезда "Золотое". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники готовы осуществлять пропускные операции на КПВВ "Золотой"

Так, сегодня с 8 часов, в соответствии с приказом штаба АТО, возобновилась работа контрольного пункта въезда-выезда "Золотой" на дорожном коридоре "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск".

"В настоящее время военнослужащие Госпогранслужбы находятся в КПВВ и готовы осуществлять пропускные операции лиц и транспортных средств. Однако на противоположной стороне, так и не было принято решение о пропуске граждан на этом направлении", - сообщили в ГПСУ.

Для отслеживания ситуации по восстановлению работы сегодня утром в КПВВ "Золотое" работали депутаты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений и заместитель Председателя военно-гражданской администрации.

Напомним, КПВВ "Золотое" открыли 31 марта, однако из-за обстрелов российских наемников и нежелания незаконных вооруженных формирований обеспечить пропуск граждан, его работа была приостановлена ​​в тот же день.

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