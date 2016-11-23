Прикордонники готові здійснювати пропускні операції на КПВВ "Золоте"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Військовослужбовці Держприкордонслужби готові здійснювати пропускні операції осіб та транспортних засобів на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Золоте”. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні з 8-ї години, відповідно до наказу штабу АТО, відновилася робота контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте” на дорожньому коридорі “Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ”.
“В даний час військовослужбовці Держприкордонслужби знаходяться в КПВВ та готові здійснювати пропускні операції осіб та транспортних засобів. Однак на протилежній стороні, так і не було прийняте рішення про пропуск громадян на цьому напрямку”, — повідомили у ДПСУ.
Для відслідковування ситуації щодо відновлення роботи сьогодні зранку в КПВВ “Золоте” працювали депутати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та заступник Голови військово-цивільної адміністрації.
Нагадаємо, КПВВ “Золоте” відкрили 31 березня, проте через обстріли російських найманців і небажання незаконних збройних формувань забезпечити пропуск громадян, його роботу було призупинено у той же день.