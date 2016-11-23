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Прикордонники готові здійснювати пропускні операції на КПВВ "Золоте"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Військовослужбовці Держприкордонслужби готові здійснювати пропускні операції осіб та транспортних засобів на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Золоте”. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Прикордонники готові здійснювати пропускні операції на КПВВ "Золоте"

Так, сьогодні з 8-ї години, відповідно до наказу штабу АТО, відновилася робота контрольного пункту в’їзду-виїзду “Золоте” на дорожньому коридорі “Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ”.

“В даний час військовослужбовці Держприкордонслужби знаходяться в КПВВ та готові здійснювати пропускні операції осіб та транспортних засобів. Однак на протилежній стороні, так і не було прийняте рішення про пропуск громадян на цьому напрямку”, — повідомили у ДПСУ.

Для відслідковування ситуації щодо відновлення роботи сьогодні зранку в КПВВ “Золоте” працювали депутати Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та заступник Голови військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, КПВВ “Золоте” відкрили 31 березня, проте через обстріли російських найманців і небажання незаконних збройних формувань забезпечити пропуск громадян, його роботу було призупинено у той же день.

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