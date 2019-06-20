Пограничник напал с ножом на коллегу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На Буковине в результате конфликта с коллегой пограничник получил ножевое ранение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющее признаки тяжкого телесного повреждения", - указали в ГБР, добавив, что конфликт произошел между двумя пограничниками Черновицкого пограничного отряда.
Как отмечается, в настоящее время пострадавший находится в больнице.
"Военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 (Угроза или насилие в отношении начальника) УК Украины", - добавили в бюро.
В случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, военный застрелил сослуживца.