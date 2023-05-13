Пограничная служба Финляндии показала как теперь выглядит граница с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Пограничная служба Финляндии показала фотографии со строительной площадки на границе с Россией, пишет УНН со ссылкой на Twitter пограничной службы.
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“Вот так сейчас выглядит забор на восточной границе, который строят в Пелколи (пункт пограничного перехода – ред.) в Иматри. Строительство забора идет по плану. Сверху недостроенного ограждения также будет заграждение из колючей проволоки", - говорится в сообщении.
Напомним
В середине апреля командующий пограничной службы Юго-Восточной Финляндии полковник Мика Рютконен Финляндия на пресс-конференции рассказал, что продолжается процесс возведения ограждения на восточной границе с Россией.
Tältä näyttää nyt Imatran Pelkolaan rakentuva itärajan esteaidan pilotti. Айдан ракеннустыöт этеневäт сууннителлусти. Keskeneräisen pilottiaidan päälle tulee vielä piikkilankaeste. #rajavartiolaitos #esteaita #rajaturvallisuus #rajavalvonta #itäraja pic.twitter.com/OwKdL1LPxt— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) 12 мая 2023 года