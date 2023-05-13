Пограничная служба Финляндии показала как теперь выглядит граница с Россией

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“Вот так сейчас выглядит забор на восточной границе, который строят в Пелколи (пункт пограничного перехода – ред.) в Иматри. Строительство забора идет по плану. Сверху недостроенного ограждения также будет заграждение из колючей проволоки", - говорится в сообщении.

Напомним

В середине апреля командующий пограничной службы Юго-Восточной Финляндии полковник Мика Рютконен Финляндия на пресс-конференции рассказал, что продолжается процесс возведения ограждения на восточной границе с Россией.

Tältä näyttää nyt Imatran Pelkolaan rakentuva itärajan esteaidan pilotti. Айдан ракеннустыöт этеневäт сууннителлусти. Keskeneräisen pilottiaidan päälle tulee vielä piikkilankaeste. #rajavartiolaitos #esteaita #rajaturvallisuus #rajavalvonta #itäraja pic.twitter.com/OwKdL1LPxt