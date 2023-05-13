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Прикордонна служба Фінляндії показала як тепер виглядає кордон з росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Прикордонна служба Фінляндії показала фотографії з будівельного майданчика на кордоні з росією, пише УНН з посиланням на Twitter прикордонної служби.

Цитата 

“Ось так зараз виглядає паркан на східному кордоні, який будують у Пелколі (пункт прикордонного переходу – ред.) в Іматрі. Будівництво паркану йде за планом. Зверху недобудованої огорожі також буде загородження з колючого дроту", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо 

У середині квітня командувач прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії полковник Міка Рютконен Фінляндія на пресконференції розповів, що продовжується процес зведення огорожі на східному кордоні з росією.

Tältä näyttää nyt Imatran Pelkolaan rakentuva itärajan esteaidan pilotti. Aidan rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Keskeneräisen pilottiaidan päälle tulee vielä piikkilankaeste. #rajavartiolaitos #esteaita #rajaturvallisuus #rajavalvonta #itäraja pic.twitter.com/OwKdL1LPxt

— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) May 12, 2023

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