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Фінляндія зводить паркан на кордоні з росією: показали прогрес

Фінляндія зводить паркан на кордоні з росією: показали прогрес

Київ • УНН

 • 956449 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Фінляндія продовжує процес зведення огорожі на східному кордоні з росією. Про це напередодні на пресконференції розповів командувач прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії полковник Міка Рютконен, пише УНН з посиланням на Yle.

Деталі

Про те, що розпочалися будівельні роботи зі зведення прикордонного паркану на східному кордоні Фінляндії, повідомлялося наприкінці лютого.

Як вказано, роботи зі зведення тестового паркану показали, що графік будівництва є реалістичним. Наразі тривають підготовчі роботи.

На наступному етапі буде збудовано пункти пропуску через кордон на ділянці 75 кілометрів.

Роботи розпочнуться наприкінці 2023 року. Взимку почнуть викорчовувати дерева, а у 2024–2025 роках на дільницях з'являться дорога та системи контролю.

У найближчі кілька років уздовж східного кордону буде зведено близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту – завадити небажаному перетину кордону. Наразі на прикордонну огорожу виділено близько 145 мільйонів євро, а загальна вартість проекту становитиме 380 мільйонів євро. Новий парламент має вирішити питання щодо фінансування будівництва.

Проект буде завершено у 2026 році.

Командувач прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії також запевнив, що ситуація на кордоні зараз дуже спокійна. За тиждень фіксується близько 24 тисяч законних перетинів.

Доповнення

Минулого року російська прикордонна служба затримала 700 людей, які намагалися незаконно потрапити до Фінляндії. За допомогою паркану Фінляндія хоче зменшити залежність від російських прикордонників.

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