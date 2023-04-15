Финляндия возводит забор на границе с россией: показали прогрес
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Финляндия продолжает процесс возведения ограждения на восточной границе с россией. Об этом накануне на пресс-конференции рассказал командующий пограничной службы Юго-Восточной Финляндии полковник Мика Рютконен, пишет УНН со ссылкой на Yle.
Детали
О том, что начались строительные работы по возведению пограничного забора на восточной границе Финляндии, сообщалось в конце февраля.
Как указано, работы по возведению тестового забора показали, что график строительства реалистичен. В настоящее время продолжаются подготовительные работы.
На следующем этапе будут построены пункты пропуска через границу на участке 75 километров.
Работы начнутся в конце 2023 года. Зимой начнут выкорчевывать деревья, а в 2024–2025 годах на участках появятся дорога и системы контроля.
В ближайшие несколько лет вдоль восточной границы будет возведено около 200 километров заграждений. Цель проекта – помешать нежелательному пересечению границы. Сейчас на пограничное ограждение выделено около 145 миллионов евро, а общая стоимость проекта составит 380 миллионов евро. Новый парламент должен решить вопрос о финансировании строительства.
Проект будет завершен в 2026 году.
Командующий пограничной службой Юго-Восточной Финляндии также заверил, что ситуация на границе сейчас очень спокойная. За неделю фиксируется около 24 тысяч законных пересечений.
Дополнение
В прошлом году российская пограничная служба задержала 700 человек, которые пытались незаконно попасть в Финляндию. С помощью забора Финляндия хочет уменьшить зависимость от российских пограничников.