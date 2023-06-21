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Пограничная аэроразведка обнаружила развертывание минометчиков-оккупантов

Киев • УНН

 • 1407929 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Благодаря оперативному реагированию пограничной аэроразведки удалось выявить и нейтрализовать развертывание минометчиков-оккупантов на территории, контролируемой противником. Сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Пограничная аэроразведка обнаружила развертывание минометчиков-оккупантов

Детали 

Важная информация была получена от пограничной аэроразведки, которая обнаружила развертывание минометчиков-оккупантов на территории Донецкой области. Это обнаружение стало возможным благодаря высокоточной разведке, которая позволила установить конкретное местонахождение этого опасного оружия. Координаты оперативно были переданы артиллеристам Вооруженных Сил Украины. 

Благодаря оперативной реакции, цель была поражена украинскими артиллеристами, что привело к значительным потерям укрытых позиций оккупантов.

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